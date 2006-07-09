Германии досталась бронза на ЧМ по футболу

Сборная Германии в субботу выиграла у команды Португалии и стала бронзовым призером домашнего чемпионата мира по футболу. Как передает РИА «Новости», встреча в Штутгарте завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды.



Немцы начали встречу, задав ей высокие скорости. На первых минутах у подопечных Юргена Клинсманна был шанс открыть счет после удара Себастьяна Келя, но мяч прошел мимо ворот, попав, как могло показаться, в руку защитнику. Арбитр из Японии Тору Камикава никак на этот эпизод не отреагировал.



Вторая половина встречи также началась с быстрых атак немцев и контролем мяча с позиционными атаками португальцев. А на 56-й минуте стадион буквально взорвался от возгласов болельщиков: Бастиан Швайнштайгер дальним ударом открыл счет. Немецкий полузащитник сместился с левого фланга и пробил метров с 25-и. РИКАРДУ видел и момент удара и летящий по замысловатой траектории мяч, но пропустил этот сильный удар между рук.



Прошло несколько минут, и после сильного прострела того же Швайнштайгера со штрафного удара полузащитник португальцев Петит срезал мяч в свои ворота.



На 78-й минуте Швайнштайгер, ставший, безусловно, лучшим игроком встречи, повторил свой голевой маневр, также пробив после смещения с левого фланга. Однако на этот раз Рикарду в пропущенном мяче обвинить трудно: пушечный удар пришелся впритирку со штангой.



В концовке встречи хозяев чемпионата мира несколько раз выручил Кан, отразивший несколько коварных ударов как португальцев, так и своего защитника. Однако и он был бессилен на 88-й минуте после удара головой с близкого расстояния Нуну Гомеша после передачи Луиша Фигу. Интересно, что оба этих португальских игрока были выпущены тренером Луизом Фелипе Сколари на поле только во втором тайме. Матч так и закончился - 3:1 в пользу немцев.



В воскресенье, 9 июля, в матче сборных Франции и Италии определится победитель чемпионата мира 2006 года.