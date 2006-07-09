Футбольный газон ЧМ 2006 распродадут по кускам

Газон Олимпийского стадиона в Берлине, где сегодня состоится финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Италии и Франции, после завершения мирового первенства будет продан на сувениры, передает УНИАН.



По информации германских СМИ, газон площадью 7140 кв метров будет разрезан на 60 тысяч фрагментов. Реализовываться частички футбольной истории будут через концерн, специализирующийся на доставке на дом товаров, выбранных по каталогу.



Ориентировочная цена одного куска газона с подстриженной травкой высотой 2,8 см - 75 евро.



Исключение составят лишь несколько фрагментов, которые будут реализованы на интернет-аукционе. В их числе - точка 11-метрового штрафного удара и фрагмент с линией ворот, а также угол пятиметровой зоны.



Часть выручки от необычной акции будет направлена на благотворительные цели.



В частности, 100 тысяч евро будет передан фонду, помогающему людям, оказавшимся в нужде вследствие физических и психических заболеваний.