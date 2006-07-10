Италия - чемпион мира - 2006

10 июля 2006, 08:15

Сборная Италии стала четырехкратным чемпионом мира по футболу.

В финальном поединке в Берлине сборная Италии в серии послематчевых пенальти переиграла команду Франции - 5:3. В основное и дополнительное время была зафиксирована ничья 1:1.

Сборная Италии до этого выигрывала чемпионаты мира в 1934, 1938 и 1982 годах.

Матч начался с жесткого, но игрового столкновения Фабио Каннаваро и Тьерри Анри, после которого ведущему форварду французов потребовалось несколько минут, чтобы прийти в чувство.

А уже на 7-й минуте французы открыли счет. Аргентинский судья матча Орасио Элисондо усмотрел фол со стороны Марко Матерацци при падении в штрафной Флорана Малуда, и Зинедин Зидан реализовал пенальти - второй подряд, назначенный в ворота соперников сборной Франции.

Однако у итальянцев не ушло много времени, чтобы сравнять счет: на 19-й минуте после подачи углового в исполнении Андреа Пирло Матерацци вколотил мяч в сетку ворот Фабьена Бартеза.

После бурного старта игра успокоилась, команды стали действовать более осторожно, выжидая ошибку соперника. Дважды в течение минуты не повезло нападающему "Скуадры адзурры" Луке Тони: первый его удар из пределов вратарской был заблокирован Лилианом Тюрамом, а после подачи углового габаритный форвард поразил перекладину.

Второй тайм активнее начали французы. Дважды индивидуальные проходы предпринимал Анри, но в заключительной фазе действовал неудачно; опасно прорывался Малуда.

На 55-й минуте французы понесли серьезную потерю: из-за травмы задней поверхности левого бедра поле покинул Патрик Виейра, которого пришлось заменить на полузащитника "Ланса" Алиу Диарра. Вскоре после этого Тони ударом головой послал мяч в угол ворот, но взятие ворот было отменено из-за очевидного офсайда.

В целом во второй 45-минутке "трехцветные" владели преимуществом, но защита итальянцев сбоев не давала. Ничья 1:1, и для выявления победителя были назначены два дополнительных тайма по 15 минут.

Французы выглядели лучше и в дополнительном отрезке встречи. Хороший шанс упустил Франк Рибери, после удара которого мяч прошел впритирку с правой штангой. Очень опасно головой бил Зидан, но Джанлуиджи Буффон вытащил мяч из-под перекладины.

Под занавес встречи непонятный поступок совершил Зидан, нацеленным ударом головой ударивший в грудь Матерацци. Элисондо, посоветовавшись с боковым арбитром, удалил капитана французов, для которого этот матч был последним в его выдающейся профессиональной карьере.

Впрочем, реализовать численный перевес итальянцам не удалось, и чемпион мира во второй раз в истории был определен в серии послематчевых пенальти. Впервые такое произошло в 1994 году, когда сборная Бразилии обыграла итальянцев.

Пенальти удалось лучше пробить итальянцам. В составе французов одиннадцатиметровые удары реализовали Сильвен Вильтор, Эрик Абидаль, Вилли Саньоль, в составе итальянцев - Андреа Пирло, Марко Матерацци, Даниэле Де Росси, Алессандро Дель Пьеро. Давид Трезеге угодил в перекладину, а решающий точный удар удался защитнику Фабио Гроссо - 5:3 в пользу "Скуадры адзурры".

Несмотря на поражение французской сборной в финале Чемпионата мира по футболу, десятки тысяч парижан и жителей столичных пригородов все равно вышли на Елисейские поля - главную авеню Парижа.
Настроение у болельщиков не радостное. В толпе многие плачут.

В то же время молодежь активно использовала пиротехнику, припасенную на случай празднования победы.
Для обеспечения безопасности и порядка в районе Елисейских полей власти задействовали три тысячи полицейских, жандармов и агентов в штатском.

В то же время по набережным и проспектам Рима разъезжают машины, раскрашенные в красно-бело-зеленые национальные цвета; люди размахивают знаменами, высовываясь из окон, сидя на крышах, болтая ногами из багажников, и отчаянно жмут на клаксоны.

В самом центре Рима у Алтаря Отечества многотысячная танцующая и поющая толпа начала расходиться только в три часа ночи: до этого люди запускали петарды, забирались "освежиться" в фонтаны, спешили оставить автографы на стенах: "Мы - лучшие!" и во всю глотку выкрикивали: "Мы чемпионы мира! Мы чемпионы мира!" или "К чертям Зидана!" и "Трезеге промазал, ура!"

Удаление с поля капитана французской сборной и ошибка Давида Трезеге при пробивании пенальти как раз и дали итальянской сборной возможность победить.

Через пару часов после окончания матча площадь оказалась залита водой (те, кто залезал в фонтаны, брызгались изо всех сил, а те, на кого фонтанов не хватило, поливали окружающих водой и пивом из сифонов).

То же самое происходило и в другой ключевой римской точке - на Кампо-де-Фьори (Campo de Fiori), где традиционно собираются болельщики. Эта площадь, кстати, находится в двух шагах от посольства Франции, но доступ к нему был предусмотрительно прегражден полицией.

В остальном полицейские старались не вмешиваться в происходящее, тем более, что ничего кроме пары бутылок, запущенных в сторону полицейских шеренг на Кампо-де-Фьори, и петарды, угодившей в лицо карабинеру на площади Пополо (piazza del Popolo), не случилось. Разгонять ликующих сограждан полицейские даже и не помышляли.

Во вторник празднование, скорее всего, продолжится: мэр Рима Вальтер Вельтрони еще до того, как начался финальный матч, предложил отметить успехи "скуадры Адзурры" народным гуляньем на том самом месте, где собралось больше всего болельщиков - на античном стадионе Чирко-Массимо (Circo Massimo).
Там в воскресенье были установлены три гигантских экрана. По нему ожидается триумфальный проезд в открытых автобусах футболистов национальной сборной, которые приземлятся на военном аэродроме Пратика-ди-Маре (Pratica di Mare) и оттуда отправятся на прием к премьер-министру в его резиденции в палаццо Киджи (palazzo Chigi).

Обычных пассажирских аэропортов - Фьюмичино и Чампино, решено было избегать, дабы толпы восторженных болельщиков не блокировали их работу. По дороге на прием победившая команда как раз и проедет мимо Чирко-Массимо.

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