Бокс. Кармазин «проиграл» чемпионский титул

Роман Кармазин не защитил свой титул чемпиона IBF в первом среднем весе. 33-летнему россиянину противостоял молодой американец Кори Спинкс, имевший в своем активе победы над Забом Джудой, и Рикардо Майоргу.



Кори уверенно начал бой, переигрывая Романа с дальней дистанции, а также немного быстрее перемещаясь, и действовал так до самого конца. Кармазин надеялся покончить с противником нокаутом, но Спинкс устоял на ногах.



В итоге, два судьи насчитали 115:113 в пользу Спинкса, и один определил ничью 114:114. Российский боксер по прозвищу «Сделанный в аду» проиграл первую же защиту титула, завоеванного 14 июля прошлого года в бою с Кассимом Оумой.