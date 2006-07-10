Зидан повторил рекорд финальных матчей ЧМ

Капитан сборной Франции Зинедин Зидан, завершивший карьеру после финального матча чемпионата мира-2006, стал четвертым игроком в истории, забившим три гола в финальных матчах мирового форума, сообщает «Рейтер». Во встрече с итальянцами Зидан на 7-й минуте реализовал пенальти, а в финале 1998 года против Бразилии (3:0) он сделал дубль.



Ранее три гола в финальных матчах чемпионатов мира забивали три футболиста. Англичанин Джеф Херст был единственным, кто сделал хет-трик. Он забил три мяча в 1966 году в ворота сборной Германии. Бразилец Пеле забил два мяча в 1958 году в ворота сборной Швеции (5:2) и один итальянцам в 1970 (4:1). Другой бразилец Вава сделал дубль в 1958 году и один мяч против Чехословакии (3:1) в 1962 году, передает «Советский Спорт».