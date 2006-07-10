Доменек (тренер сборной Франции): Игроком матча был Матерацци

Главный тренер сборной Франции Раймон Доменек после поражения в финале чемпионата мира от итальянцев заявил, что его команда заслуживала победы, сообщает официальный сайт чемпионата.



«Я очень сильно разочарован. Мы готовились к тому, чтобы подойти в идеальной форме к финалу, это было частью нашего плана. Вы видели, насколько лучше мы смотрелись наших оппонентов в дополнительное время. Думаю, игроки могут теперь запомнить на всю жизнь, чего им удалось добиться. Эпизод с красной карточкой Зидана был одним из самых важных в матче, также как и травма Вьейра. Мы оказались вдесятером в тот момент, когда контролировали игру. Что касается самого удаления, могу сказать, что резервный арбитр все видел и сообщил об этом главному. При этом судья на линии не видел ничего. Я не знаю, что сказал Матерацци Зидану, но игроком матча стал именно он, а не Андреа Пирло. Именно Матерацци сравнял счет, а затем спровоцировал удаление Зидана. Очень печально, но мне кажется, что итальянский футболист слишком раздул эту ситуацию. Зидан забил бы один из пенальти, но его отсутствие ничего не изменило. Я не могу винить игроков, они делали все, что было в их силах, правда, этого оказалось недостаточно. Все, о чем я могу сейчас думать, это разочарование. Сейчас мое будущее не так важно. Мне жаль, что так случилось с Зиданом, ведь он был с нами на протяжении всего турнира. Я бы предпочел заменить его за пять минут до конца матча, чтобы в его адрес звучали совсем другие аплодисменты, в отличие от тех, что мы слышали», - сказал Доменек, передает «Советский Спорт».