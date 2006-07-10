Пирло: Зидан – выдающийся мастер

Полузащитник сборной Италии Андреа Пирло после победы в финале чемпионата мира над сборной Франции заявил, что не может поверить в случившееся, сообщает официальный сайт чемпионата.



«Это огромное наслаждение, но нам потребуется время, чтобы все осознать. Я не могу поверить, что мы стали чемпионами мира. Что касается эпизода с удалением Зидана, то считаю, что судья отреагировал правильно, но нам не следует забывать, что он выдающийся мастер. Это была трудная игра, но мы знали, что так и будет. К счастью, в серии пенальти удача была на нашей стороне», - сказал Андреа Пирло, признанный лучшим игроком финального матча, передает «Советский Спорт».