Буффон получил приз Льва Яшина

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон, завоевавший в составе своей команды звание чемпиона мира, признан ФИФА лучшим вратарем турнира, сообщает официальный сайт чемпионата.

Буффон получил награду имени Льва Яшина, которую ранее заслуживали француз Мишель Прюдомм (1994), Фабьен Бартез (1998) и Оливер Кан (2002).



«Я все еще не могу поверить в случившееся, как будто мы просто выиграли какой-то очередной титул, но завтра у меня появится время все осознать, и мои чувства будут совсем другими. Я совершенно точно отбил бы пятый пенальти, но мои партнеры лишили меня этой возможности», - сказал Буффон, передает «Советский Спорт».