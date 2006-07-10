«Золотую бутсу» ЧМ получил Мирослав Клозе

Нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, ставший с пятью мячами лучшим бомбардиром турнира, получил от ФИФА «Золотую бутсу», сообщает официальный сайт чемпионата.



Клозе провел 2 мяча в ворота сборной Коста-Рики и столько же Эквадору на групповом этапе, а затем забил единственный мяч своей команды в четвертьфинальном матче с Аргентиной. Таким образом, на счету Клозе уже 10 мячей, забитых на чемпионатах мира. Напомним, что рекордсменом пока является бразильский нападающий Роналдо, который забил в Германии уже свой 15-й мяч.