Теннис: обнародован рейтинг мировой классификации

Амели Моресмо упрочила лидерские позиции в рейтинге ВТА, победив на Уимблдонском турнире. Ее соперница по финалу бельгийка Жюстин Энен-Арденн сохранила третье место в мировой классификации.
Елена Дементьева, вышедшая в четвертьфинал, где уступила Марии Шараповой, поднялась с восьмой на шестую позицию. Теперь в первой десятке рейтинга российские теннисистки занимают четыре места подряд с четвертой по седьмую строчки.
Прошлогодняя финалистка Линдсей Дэвенпорт потеряла три позиции и замкнула первую десятку: из-за травмы американка была вынуждена сняться с последних турниров. Прошлогодняя победительница «Уимблдона» Винус Уильямс потеряла 11 мест, опустившись с 12-й на 23-ю строчку, передает «Советский Спорт».
Рейтинг ВТА
1. Амели Моресмо (Франция) - 3692
2. Ким Клийстерс (Бельгия) - 3377
3. Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) - 3093
4. Мария Шарапова (Россия) - 2400
5. Надежда Петрова (Россия) - 2134
6. Елена Дементьева (Россия) - 2040
7. Светлана Кузнецова (Россия) - 1995
8. Патти Шнидер (Швейцария) - 1749
9. Мари Пьерс (Франция) – 1636
10. Линдсей Дэвенпорт (США) - 1588
11. Анастасия Мыскина - (Россия) – 1575
...15. Динара Сафина (Россия) - 1303
21. Мария Кириленко (Россия) - 805
30. Елена Лихвовцева (Россия)- 676
31. Анна Чакветадзе (Россия) - 656
52. Вера Звонарева (Россия)- 434
53. Елена Веснина (Россия) – 433,75
61. Вера Душевина (Россия)- 400,75
68. Екатерина Бычкова (Россия) – 382,75
92. Анастасия Родионова (Россия) – 293,25
94. Галина Воскобоева (Россия) – 289,25