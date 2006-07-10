Теннис: обнародован рейтинг мировой классификации

Амели Моресмо упрочила лидерские позиции в рейтинге ВТА, победив на Уимблдонском турнире. Ее соперница по финалу бельгийка Жюстин Энен-Арденн сохранила третье место в мировой классификации.

Елена Дементьева, вышедшая в четвертьфинал, где уступила Марии Шараповой, поднялась с восьмой на шестую позицию. Теперь в первой десятке рейтинга российские теннисистки занимают четыре места подряд с четвертой по седьмую строчки.



Прошлогодняя финалистка Линдсей Дэвенпорт потеряла три позиции и замкнула первую десятку: из-за травмы американка была вынуждена сняться с последних турниров. Прошлогодняя победительница «Уимблдона» Винус Уильямс потеряла 11 мест, опустившись с 12-й на 23-ю строчку, передает «Советский Спорт».



Рейтинг ВТА



1. Амели Моресмо (Франция) - 3692

2. Ким Клийстерс (Бельгия) - 3377

3. Жюстин Энен-Арденн (Бельгия) - 3093

4. Мария Шарапова (Россия) - 2400

5. Надежда Петрова (Россия) - 2134

6. Елена Дементьева (Россия) - 2040

7. Светлана Кузнецова (Россия) - 1995

8. Патти Шнидер (Швейцария) - 1749

9. Мари Пьерс (Франция) – 1636

10. Линдсей Дэвенпорт (США) - 1588

11. Анастасия Мыскина - (Россия) – 1575

...15. Динара Сафина (Россия) - 1303

21. Мария Кириленко (Россия) - 805

30. Елена Лихвовцева (Россия)- 676

31. Анна Чакветадзе (Россия) - 656

52. Вера Звонарева (Россия)- 434

53. Елена Веснина (Россия) – 433,75

61. Вера Душевина (Россия)- 400,75

68. Екатерина Бычкова (Россия) – 382,75

92. Анастасия Родионова (Россия) – 293,25

94. Галина Воскобоева (Россия) – 289,25