Братья Кличко с мячом обращались «диковато»

В Германии, где проходит чемпионат мира по футболу, состоялся благотворительный матч с участием звезд спорта и шоу-бизнеса, пишет "Российская газета". За одну из команд в этом матче сыграли известный теннисист, неоднократный победитель турниров "Большого шлема" немец Борис Беккер и украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко.



Беккер смотрелся на футбольном поле органичнее боксеров, несколько раз продемонстрировал хороший дриблинг и забил два мяча. После окончания игры он раздал автографы детям из неблагополучных семей и дал им совет, как лучше устроиться в жизни.



Что касается братьев Кличко, то они, по информации издания, с мячом обращались "диковато", хотя, когда они рвались к воротам, на их пути никто не рисковал вставать, передает «Лента.ru».