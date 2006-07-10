Итальянцы признаны лучшими симулянтами на ЧМ

Перед матчем за кубок ЧМ-2006 со сборной Франции команда Италии уже стала победителем в другой дисциплине. Итальянцы – самые "выдающиеся" актеры нынешнего чемпионата, пишет "Немецкая волна".



По данным британской статистической службы IBI, итальянцы 32 раза симулировали нарушение правил по отношению к ним, больше, чем любая другая команда на нынешнем первенстве мира. Чемпионом по имитации травм стала сборная Парагвая (12 раз). Не случайно, что обе команды лидируют в так называемом "индексе фолов": Парагвай набрал в нем 45 пунктов, Италия – 40, передает «Утро.ru».