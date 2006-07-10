Зидан назван лучшим игроком ЧМ-2006

Сегодня, 10 июля, ФИФА назвала имя футболиста, ставшего лучшим игроком завершившегося в Германии чемпионата мира, сообщает агентство «Рейтер».



Несмотря на свое удаление в финальном матче против сборной Италии приза в виде золотого мяча уже во второй раз в своей карьере удостоился капитан сборной Франции Зинедин Зидан, который также получил награду в 1998 году на чемпионате мира, проходящем у него на родине.

Зидан получил 2012 голосов, следом за ним расположились защитник сборной Италии Фабио Каннаваро – 1977 голосов и его соотечественник Андреа Пирло – 715.