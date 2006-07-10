Матерацци обозвал Зидана террористом?

Капитан сборной Франции Зинедин Зидан, заработавший удаление в финале чемпионата мира, нанес удар головой в солнечное сплетение защитнику сборной Италии Марко Матерацци после того, как тот назвал его террористом, предполагает газета «Гардиан».



Напомним, что инцидент произошел во втором тайме дополнительного времени, когда после небольшой, как показалось уже закончившейся, стычки между футболистами Зинедин Зидан повернулся к Матерацци и нанес тому умышленный удар головой, после которого бригада медиков долго оказывала помощь итальянскому защитнику, а главный арбитр матча аргентинец Орасио Элисондо, посоветовавшись с резервным судьей испанцем Луисом Мединой Канталехо, показал Зидану красную карточку, передает «Советский Спорт».