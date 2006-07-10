Хопкинсу скучно без бокса

Бывший абсолютный чемпион мира среднем весе и чемпион мира в полутяжелом весе Бернард Хопкинс после победы над Антонио Тарвером заявил о своем уходе из бокса, однако, по его собственному признанию жизнь без бокса оказалась очень скучна для него. «Мне чертовски скучно, — заявил Хопкинс в телефонном интервью из свого дома в Делавере. — Я сижу на кухне и борюсь со скукой. Я «в отставке» три недели и уже страшно скучаю. Я не могу сидеть спокойно. Я подстригаю газон, мою машину или пропалываю сорняки».

Даже когда он вместе с женой и 7-летней дочерью Латрис отдыхал в Майями, Хопкинс ничего не мог с собой поделать. Он вставал каждое утро на пробежку, несмотря на то, что ему не надо больше готовиться к поединкам.

Он сообщил, что поддерживает свой вес в пределах 185 фунтов (83,9 кг), который он набрал перед боем с Тарвером, и, как и раньше будет спарринговать с молодыми боксерами, тренировавшимися вместе с ним — своим племянником Деметриусом Хопкинсом, Роком Алленом и Ише Смитом. «Мне может быть 80 лет, но до тех пор, пока я смогу надеть перчатки и выйти на ринг, я буду спарринговать», — сказал Хопкинс.

Сейчас Хопкинс снял офис в Филадельфии для того, чтобы организовать там отделение промоутерской компании Golden Boy Promotions, а в свободное время решил заняться сортировкой своей большой коллекции постеров, плакатов, программ и прочих вещей посвященных боксу, которые он собрал за время своей карьеры. «Я собираюсь разобрать все эти вещи, — сказал о своей коллекции, — Но что я буду делать дальше, когда я закончу с этим? Когда я закончу разбирать коллекцию и запущу офис? Мне совсем не весело в отставке. Я делаю слишком много домашней работы», пишет AllBoxing.Ru

Несмотря на недовольство своим новым образом жизни, Хопкинс не переменил своего решения уйти из бокса. «Я не рассматриваю возможность возвращения. Кроме того, никто не предлагает мне такой бой, ради которого можно было бы потерпеть нападки прессы за изменение своего решения, — сказал Хопкинс. — Да и с кем мне встречаться? Мой последний противник был самым лучшим из оставшихся. Я не собираюсь в первый тяжелый или супертяжелый вес. Бой с Роем Джонсом? Даже если он нокаутирует Бади Аджаму, кто такой этот Бади Аджаму? Нет противника, ради которого я мог бы вернуться». На этой неделе Хопкинс отправится в Лас-Вегас для участия в промоушене поединка Шейна Мозли и Фернандо Варгаса и хочет устроить себе настоящий праздник. «У меня есть много прекрасных костюмов. И я собираюсь доставить себе много удовольствия. Я дам больше интервью, чем Мозли и Варгас», — заявил Хопкинс.