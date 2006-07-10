Дик Адвокат: Я бы тоже врезал Матерацци

Сегодня, 10 июля, прошла открытая тренировка питерского «Зенита», по окончании которой на вопросы журналистов ответил главный тренер команды Дик Адвокат, сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на официальный сайт клуба.



– Как вы относитесь ко вчерашнему поступку Зинедина Зидана? Как бы вы поступили, если бы подобное произошло в вашей команде?



– Я не знаю, что сказал Зидану Матерацци. Я по-прежнему считаю, что Зидан – один из лучших игроков в мире, и я запомню его таким, а об этом удалении забуду. Конечно, это был нехороший поступок. Но я не знаю, что именно говорил Зидану защитник итальянцев: если бы Матерацци сказал что-то плохое о моем отце или матери, я бы тоже ему врезал.



– Вас порадовали результаты завершившегося вчера чемпионата мира?



– Я немного расстроился за Францию, против которой достойно сыграла сборная Кореи (1:1). Во втором тайме подопечные Доменека владели преимуществом, но не смогли забить. А пенальти – это всегда лотерея. Но Италия тоже весь турнир провела на высоком уровне, и этой победы она достойна.