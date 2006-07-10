Фрейзер снова выйдет на ринг

Легендарный чемпион мира в супертяжелом весе Джо Фрейзер вновь собирается выйти на ринг, сообщает AllBoxing.Ru. 30 ноября 62-летний боксер встретится в трехраундовом поединке с 65-летним мэром американского города Мемфиса Вилли Херингтоном. Организаторы поединка планируют направить все доходы от этого выступления на благотворительную помощь наркоманам, осужденным за преступления не связанные с насилием. «Я серьезно отношусь к этому мероприятию, — заявил Херингтон, который регулярно тренируется и планирует провести двухмесячную подготовку перед этим боем. Фрейзер регулярно участвует в благотворительных мероприятиях, однако на ринг в благотворительных целях он еще не выходил.