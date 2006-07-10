Монтойя может покинуть McLaren досрочно

Итак, Хуан-Пабло Монтойя покидает McLaren и Формулу-1 в целом. При этом не исключено, что колумбиец не будет доводить сезон до конца. Чип Ганасси, владелец команды NASCAR, уже заявил, что обсудит с руководством “серебряных стрел” возможность участия Монти в американских гонках уже в этом году, пишет «Мир Формулы-1»

Вряд ли McLaren будет держать Хуана-Пабло до последнего - команда не борется за титул. Наоборот, Рон Деннис получит хорошую возможность проверить в гонках Гэри Паффетта и Льюиса Гамильтона, претендующих на место партнера Фернандо Алонсо в 2007-м.