Двойник Джордана требует компенсацию за сходство

Житель Портленда Аллен Хеккард подал в суд иск к одному из лучших игроков в истории баскетбола Майклу Джордану и основателю фирмы Nike Филу Найту. Джордана он обвиняет в том, что спортсмен очень похож на него, а Найт, благодаря агрессивной рекламной компании, сделал баскетболиста одним из самых известных людей мира, пишет «Лента.ru»

По мнению Хеккарда, своим сходством Джордан испортил ему всю жизнь, поскольку на протяжении вот уже 15 лет его регулярно путают с баскетболистом, хотя он не имеет к нему никакого отношения. Тем самым знаменитый спортсмен нанес жителю Портленда моральную травму, поскольку все жизнь Хеккарда была испорчена этим сходством.

При этом истец ниже баскетболиста на 15 сантиметров, но, как он сам утверждает, люди не слишком обращают на это внимание. Он также бреет голову налысо, носит сережку в левом ухе, и постоянно играет в баскетбол на любительском уровне.

"Меня даже на площадке сравнивают с Майклом, говоря, что моя манера игры очень похожа на ту, что демонстрировал Джордан, - утверждает Хеккард. – Поймите, я считаю его величайшим баскетболистом, но моя жизнь не должна от этого страдать".

Стоит отметить, что Хеккард постоянно носит кроссовки Air Jordan фирмы Nike, но объясняет это не желанием быть похожим на Майкла Джордана, а тем, что в этих кроссовках очень удобно играть в баскетбол. Уроженец Портленда признал, что не все подряд прохожие путают его со знаменитым спортсменом, но это происходит часто.

Свои моральные страдания Аллен Хеккард оценил в 832 миллиона долларов – по 50 процентов от этой суммы ему должны выплатить Nike и сам Майкл Джордан.