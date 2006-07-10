Матерацци обозвал Зидана не только террористом

Причиной инцидента между итальянцем Марко Матерацци и 34-летним ветераном французской сборной Зиданом стало то, что Матерацци обозвал Зидана «террористом» и упомянул о кабильском происхождении капитана сборной Франции.



Об этом сообщил в понедельник новостной французский телеканал Эл-се-и. Отец Зидана принадлежит к алжирскому нацменьшинству кабилов. Этот народ берберской группы, который, судя по всему, являлся коренным населением части Магриба до захвата его арабами. Кабилы на протяжении новейшей истории неоднократно подвергались притеснениям, особенно в период колониального французского режима. Ряд выступлений кабилов за свои права был жестоко подавлен в 70-е и 80-е годы. Кабилы держатся несколько обособленно от алжирских арабов, как в самом Алжире, так и во Франции. Оскорбление на национальной почве, как в Алжире, так и во Франции является крайне серьезным, поэтому реакция Зидана в этом случае неудивительна. Кабилы на протяжении своей истории были стойкими воинами - такими мужчины считают себя и в гражданской жизни. Кабилы - мусульмане-сунниты. Зидан, судя по всему, глубоко верующий человек. Впрочем, как и ряд других футболистов сборной Франции. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.