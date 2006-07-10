Велоспорт. На «Джиро дель Трентино» смена лидера

Литовская гонщица из велокоманды "Нобили Рубинеттерье" Эдита Пучинскайте выиграла 10-й этап многодневки "Джиро дель Трентино". Ее время на 71-километровом отрезке Эрба - Марельо составило 1час 56минут 16сек. Второй с отставанием в 14 секунд была россиянка Светлана Бубненкова ("Кольнаго-Феникс"). С 21-секундным отставанием на финиш пришла обладательница розовой майки лидера швейцарка Николь Брандли ("Бигла"). Бывший лидер генеральной классификации россиянка Ольга Слюсарева ("Кольнаго-Феникс") уступила Пучинскайте 34 секунды и заняла 7-е место в итоговом протоколе, пишет «СпортОнлайн»

После 10-го этапа Брандли рассталась с лидерством в общем зачете. Оно перешло к литовской гонщице. Общее время Пучинскайте 22:36.25, у идущей второй швейцарки - на 11 секунд больше. На 4-е место поднялась Бубненкова (35 секунд отставания), на 5-е опустилась Слюсарева (отставание - 39 секунд).

Лидирует Пучинскайте и в горном зачете (14 очков). Два балла ей уступает Бубненкова. В спринтерском зачете на первом месте Слюсарева (36 очков).