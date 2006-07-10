Французская сборная отменила парад по Елисейским полям

Французская федерация футбола решила отменить ранее запланированное шествие национальной сборной по Елисейским полям. В распространенном коммюнике федерация сообщает, что вместо этого игроки сборной Франции, завоевавшей серебряные медали на ЧМ-2006, будут приветствовать болельщиков с балкона гостиницы "Крийон", выходящей фасадом на площадь Согласия. Федерация призывает болельщиков прийти на площадь, чтобы поздравить игроков сборной с успешным выступлением на чемпионате мира, пишет «Спорт-Экспресс»

Ранее предполагалось, что футболисты, которые в середине дня прибывают из Берлина в Париж, сразу отправятся в Елисейский дворец, куда они приглашены на обед президентом Франции Жаком Шираком, а затем пройдут по Елисейским полям - главной авеню Парижа.

О причинах отмены шествия ничего не сообщается. Не исключено, что поводом послужило негативное мнение тренера сборной Раймона Доменека. "Если бы решал я, то никакого шествия в понедельник не было бы, - заявил накануне Доменек в телеэфире после матча. - Это очень по-французски - радоваться проигрышу, быть довольным, что не стал победителем. Лично я не доволен. Не могу быть счастлив только потому, что сборная оказалась в финале".