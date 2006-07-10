Федерер ворует полотенца

Теннисные звезды «Уимблдона» увозят с турнира не только сотни тысяч фунтов, но и фирменные полотенца турнира. Организаторы столкнулись с большой проблемой: ежегодно половина полотенец, которые, по идее, должны возвращать, оседает в сумках игроков. Примерно две с половиной тысячи полотенец каждый год неожиданно исчезают, нанося убытков на сумму примерно в 60 тысяч фунтов, сообщает «Советский Спорт»

Всеанглийский лаун-теннисный клуб предоставляет по два полотенца каждому игроку: зеленое и фиолетовое – мужчинам, оранжевое и розовое – женщинам. В магазине турнира такое полотенце стоит 24 фунта. В краже полотенец Уимблдонского турнира сознался и лучший теннисист планеты Роже Федерер, заработавший за свою карьеру почти 25 миллионов долларов призовых.

«Я действительно забираю несколько штук. Мы собрали дома целую коллекцию, это хороший сувенир, - сказал Федерер, заработавший за победу на Уимблдонском турнире 655 тысяч фунтов. – Организаторы дают нам полотенца на корте, а не в раздевалке. Если бы полотенца выдавались в раздевалке, то, думаю, очень скоро их вообще не осталось бы».

Лучшие теннисисты мира в парном разряде американцы Боб и Майк Брайаны, выигравшие турнир в этом году, рассказали о том, что необходима лишь большая сумка и немного хитрости, чтобы сбежать с корта с четырьмя полотенцами за раз.

«Моя теннисная сумка полна. Я принес домой после полуфинала пять больших бутылок воды и четыре официальных полотенца «Уимблдона», - сказал Боб Брайан. – Эти полотенца стали давней традицией турнира, и игроки стараются унести их столько, сколько смогут раздобыть. На каждом матче на моем стуле висят два полотенца. Когда игра заканчивается, болл-бой должен забрать их, но если запихнуть эти полотенца поглубже в сумку и побыстрее унести ноги с корта, то они твои. Допустим, я сыграл два матча в миксте, и оба выиграл, но что более важно, я унес с этих встреч целых четыре полотенца».

Всеанглийский лаун-теннисный клуб готов заключить с игроками джентльменское соглашение: теннисисты забирают пару штук на сувениры, но не все.

«Игроков просят вернуть полотенца, но люди любят сувениры, - заявил представитель клуба. – Однако существует различие между теннисистами, берущими одно или два полотенца на память, или теми, кто берет много. Технически это самое настоящее воровство, но полотенца – самый желанный сувенир».