Китайский футбол опасен для зрения

Врачи Пекинского госпиталя пытаются спасти зрение 26-летнему гвинейскому легионеру Осману Бангуре. В последнем матче китайской футбольной суперлиги футболист получил болезненный удар в лицо, и его левый глаз утратил зрение. Произошло это после столкновения с игроком соперника Элви Гангом из "Квиндо Чжуннэна", за которое тот получил предупреждение, передает «Спорт-Экспресс»

Лидер африканской сборной на недавнем Кубке Африки перешел в "Шэнян" из бельгийского "Шарлеруа" в апреле. "Каждый футболист для нас как сын. Команда - это большая семья, - сказал голландский наставник китайского клуба Мартин Купман. - И мы очень опечалены тем фактом, что одному из членов нашего семейства сейчас плохо".