Главная соперница Исинбаевой может пропустить ЧЕ

Польская прыгунья с шестом Анна Роговска, третий призер Олимпиады-2004, второй призер чемпионата мира-2005 и главная конкурентка нашей Елены Исинбаевой, может из-за травмы ахиллова сухожилия пропустить чемпионат Европы по легкой атлетике, который пройдет в Гетеборге 6-13 августа, пишет «News Info»

"В настоящее время у Анны Роговской травмирован ахилл, который мешает тренироваться в полную силу, - сказал Яцек Торлинский. – Она ограничивается только пробежками, и пока не проводит прыжковых тренировок. Участие Анны в ближайших коммерческих стартах абсолютно исключено. Также под вопросом – выступление на чемпионате Европы в Гетеборге. Хотя я все же надеюсь, что травму удастся залечить, и Роговска сможет стартовать в Гетеборге. О возможном соперничестве с Еленой Исинбаевой ничего говорить не будем. Для нас главное – восстановиться".

Яцек Торлинский также напомнил, что из-за травмы Анна Роговска не приняла участие во втором этапе "Золотой лиги" в Париже 8 июля, где в турнире по прыжкам с шестом с результатом 4,76 м первенствовала россиянка Елена Исинбаева. Сама Анна Роговска в нынешнем сезоне имела прыжок на 4,70 м.