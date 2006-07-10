Шахматы. Жужа Полгар выиграла 5000 евро

В германском городе Дрезден, который через два года будет принимать у себя Всемирную шахматную Олимпиаду, одновременно с чемпионатом мира по футболу состоялся международный турнир по быстрым шахматам под названием «Женский мировой шахматный кубок», сообщает «sportcom»

Он проходил по аналогичной с футбольным первенством системе. В связи с чем принять участие в соревновании пригласили шахматисток из стран, пробившихся в финальную часть футбольного чемпионата. Состав получился вполне представительным, правда, без россиян.

В финальном матче встретились американка Жужа Полгар, переигравшая в полуфинале Каролину Лухан из Аргентины (1,5:0,5) и «хозяйка поля» Элизабет Петц, взявшая верх в полуфинале над Мари Себа из Франции (1,5:0,5).

Решающий поединок проходил из двух партий и завершился победой Полгар со счетом 2:0. Американская шахматистка получила кубок и денежный приз в размере 5000 евро.