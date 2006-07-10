Российские конькобежцы просят у Путина поддержки для Журовой

Тренеры и члены сборной России по конькобежному спорту написали в четверг открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

Как передает «СпортОнлайн» , текст письма выглядит следующим образом:

"Мы, тренеры и спортсмены сборной России, в преддверии отчетно-выборной конференции союза конькобежцев России (СКР) 15 июля в Нижнем Новгороде убедительно просим вас прислушаться к нашему мнению и поддержать нашего кандидата в президенты СКР олимпийскую чемпионку Турина в беге на 500 м Светлану Журову. Завоевав титул чемпионки мира в 1996 году, она в течение десяти лет не добивалась громких успехов. Однако, не оставляя своей мечты стать олимпийской чемпионкой, Светлана, преодолевая на наших глазах, порой, казалось бы, непреодолимые трудности, шла к своей цели и добилась-таки ее на четвертой в своей жизни Олимпиаде, Тем самым она совершила, по нашему мнению, своего рода подвиг. Именно это обстоятельство заставило всех нас поверить и в то, что в случае, если Светлана возглавит СКР, то именно она, зная изнутри все наши проблемы, сумеет выстроить в нем работу таким образом, что каждый из нас сумеет полностью реализовать свой спортивный потенциал уже без преодоления искусственных препятствий", - говорится в письме.

Письмо подписали тренеры сборной России по конькобежному спорту Валерий Муратов, Владимир Филиппов, Сергей Клевченя, Вадим Саютин, Александр Кибалко и члены сборной России Дмитрий Дорофеев, Дмитрий Лобков, Иван Скобрев, Дмитрий Шепель, Евгений Лаленков, Алексей Прошин, Варвара Барышева, Екатерина Абрамова, Екатерина Лобышева, Светлана Высокова, Галина Лихачева, Юлия Немая.