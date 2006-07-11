Юные украинские борцы взяли 4 медали на ЧЕ

Две золотых медали, серебро и бронза - такой результат показали молодые украинские мастера борьбы греко-римского стиля на юниорском чемпионате Европы который завершился в Венгрии.



Чемпионами Европы стали луганчанин Дмитрий Пышков (кат. 74 кг) и Владимир Логойда из Закарпатья (кат. 66 кг). Отметим, что на прошлогоднем юниорском чемпионате Европы Пышков стал золотым медалистом в категории 66 кг, и вот теперь перейдя в более тяжелый вес у нас всё равно есть золото в этой категории.



18-летний Владимир Логойда подтвердил, что его не зря считают одним из самых перспективных украинских боксёров. Выступая в категории кадетов Володя был призёром трёх последних чемпионатов Европы, причём в 2004 и 2005 годах завоёвывал золото. Теперь он стал чемпионом среди юниоров. Кроме медали и Кубка организаторы чемпионата Европы наградили нашего борца новеньким принтером.



Серебро чемпионата Европы завоевал Вугар Рагимов, а Сергей Ерошкин стал бронзовым медалистом чемпионата, передает «Наш спорт».