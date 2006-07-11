Франция требует расследования инцидента с Зиданом

Действующие во Франции антирасистские организации потребовали провести расследование инцидента между капитаном сборной Франции Зинедином Зиданом и защитником итальянской команды Марко Матерацци, который привел к удалению Зидана с поля в финальном матче чемпионата мира по футболу в Германии.



Организация "СОС-Расизм" распространила коммюнике, в котором "решительно потребовала от Международной федерации футбола (ФИФА) пролить свет на обстоятельства инцидента и в случае необходимости прибегнуть к предусмотренным официальным регламентом санкциям".

С аналогичным требованием выступило и Движение против расизма, за дружбу между народами, которое "ожидает от ФИФА принятия мер и санкций, вплоть до исключения, в отношении клубов, игроков, болельщиков и тренеров, участвующих в пропаганде расовой ненависти".



Поводом для этих заявлений стало широко распространившееся мнение о том, что неспортивный поступок Зидана, ударившего головой в грудь Матерацци, стал ответом на провокационные действия со стороны итальянского футболиста, допустившего в адрес французского спортсмена оскорбительные высказывания, возможно, расистского характера, передает «РИА«Новости».