Каннаваро требуют объявить святым

Премьер-министр Италии Романо Проди и капитан национальной сборной по футболу Фабио Каннаварро пронесли Кубок мира по площади Колонна, где расположен дворец правительства - Палаццо Киджи.



Премьер и все министры правительства два часа терпеливо дожидались прибытия футбольной сборной, автобус с которой по дороге из военного аэропорта Пратика дел Маре до Рима постоянно останавливала ликующая толпа болельщиков. Премьер поблагодарил сборную за удовольствие и счастье, которое она доставила всем жителям страны. Здесь же в честь победителей играл оркестр карабинеров. Всем участникам сборной были вручены серебряные медали правительства. На площади, кроме членов правительства, победителей ожидали тысячи горожан. В руках они держали плакаты с надписью: "Каннаварро - немедленно объявить святым!", передает «Утро.ru».