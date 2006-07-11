Клуба «Кривбасс» больше не существует

Вчера вечером решилась судьба криворожского клуба, сообщает "Мегаспорт". Такой команды в природе больше не существует.



"Увы, президент клуба сообщил игрокам и тренерскому штабу о том, что нашей команды больше нет, - сказал главный тренер "Кривбасса" Александр Косевич. – По сути дела, коллектив распущен: в клубном ранжире осталось десять человек, у которых продолжают действовать личные контракты".

Сегодня на заседании бюро ПФЛ будет решаться, кто займет место криворожжан в высшей лиге, передает FOOTBALL.UA.