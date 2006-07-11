Президент СКР готовит санкции к российским конькобежцам

Как стало сегодня известно из источника в Олимпийском комитете России (ОКР), действующий президент Союза конькобежцев России (СКР) Владимир Комаров, который является одним из трех кандидатов на пост президента СКР на выборах 15 июля в Нижнем Новгороде (наряду с Германом Пановым и Светланой Журовой), узнав о факте открытого обращения тренеров и спортсменов сборной России к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать на выборах олимпийскую чемпионку Турина Светлану Журову, пришел в состояние душевного волнения, передает «СпортОнлайн»

По словам источника, он, видимо, не сомневаясь в своей грядущей победе, через своих посредников кропотливо занялся расследованием того факта, являются ли подписи спортсменов и тренеров под письмом настоящими.

«Зная господина Комарова не первый год, - сказал источник, - предполагаю, что, видимо, он уже сейчас составляет «черный» список тех, кто на самом деле подписал письмо, и готовится применить к ним соответствующие санкции в случае, если изберется на очередной, 3-й президентский срок».