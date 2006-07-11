«Тур де Франс». Велогонщикам предстоит преодолеть 169 км

Во вторник на веломногодневке «Тур де Франс» после дня отдыха гонщикам предстоит проехать 169 километров между городами Бордо и Дакс.

В понедельник 10 июля гонщики, наконец, получили долгожданный выходной, но спустя сутки пелотон вновь отправится колесить по дорогам Франции. 9-й этап «Тура» пройдет между городами Бордо и Дакс, а его протяженность составит 169 километров, сообщает «СпортОнлайн»

Поскольку вся дистанция будет проходить на равнине и без единого подъема, то на 9-м этапе веломногодневки бал править будут спринтеры. Основные претенденты на победу в генеральной классификации во главе с украинцем Сергеем Гончаром из T-Mobile на сей раз форсировать события не будут. Для них главное на данный момент – сохранить силы перед горными этапами. А значит, если не случится чего-то из ряда вон выходящего, желтая майка лидера останется у Гончара.

Основная борьба развернется, как уже отмечалось выше, между спринтерами. Зеленую майку, которая принадлежит лучшему финишеру, постарается оставить у себя Робби Макьюэн из «Давитамон-Лотто». Постарается составить ему конкуренцию Том Боонен из Quick Step. Первые четыре этапа бельгиец даже возглавлял ее общий зачет, но долго там не продержался. С надеждами на желтую майку лидера он уже распрощался, а вот на титул лучшего спринтера Том по-прежнему может рассчитывать. Не стоит также сбрасывать со счетов Оскраа Фрейре Гомеса из «Рабобанка», Даниэле Беннати из «Лямпре» и представителя «Креди Агриколь» Тора Хусховда.