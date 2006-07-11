Рафаэль Надаль попал в аварию

Испанский теннисист Рафаэль Надаль попал в автомобильную аварию, которая стала причиной временного отключения электроэнергии в курортном местечке Порто Кристо (остров Мальорка). Спортсмен возвращался домой с Уимблдонского турнира, не справился с управлением и врезался в столб. По данным источника, Надаль не пострадал.

Авария случилась утром во вторник. Целостность линии электроснабжения была восстановлена быстро. 20-летний теннисист постоянно живет и тренируется на Мальорке в то время, когда не участвует в турнирах АТР.

В нынешнем сезоне Рафаэль Надаль во второй раз подряд выиграл Открытый чемпионат Франции по теннису, после чего дошел до финала Уимблдона, опровергнув мнение о том, что является узкопрофильным специалистом, способным побеждать только на грунте. В рейтинге АТР испанец занимает второе место, уступая лишь Роже Федереру., пишет «Лента.ru»