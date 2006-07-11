Тарвер и Лейси не могут договориться

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Антонио Тарвер и бывший чемпион IBF во втором среднем весе Джефф Лейси никак не могут договориться относительно условий проведения поединка. По словам Тарвера, они предложили Лейси гонорар в размере 1,5 миллиона долларов за бой на телеканале НВО в середине октября, однако до сих пор не получили от него ответа на это предложение. «Назовите мне хоть одного боксера, который, не являясь чемпионом мира, отказался бы от предложения в размере 1,5 миллионов за нетитульный поединок. Он никогда столько не получал за всю свою карьеру, и после этого они (команда Лейси) считают, что их пытаются ограбить? Это чушь», — заявил Тарвер.

Интересно, что Лейси и его промоутер Гэри Шоу в один голос утверждают, что не получали предложения с такими цифрами. Шоу сообщил, что они согласились на разделение гонорара 55-45 в пользу Тарвера и на трансляцию поединка на НВО, несмотря на контракт Лейси с Showtime, однако не согласны с тем, что не получат ничего от продажи билетов и прав на телетрансляцию, сообщает AllBoxing.Ru. «У меня есть достаточная причина для недовольства. Тарвер есть Тарвер. И он всегда будет Тарвером, — сказал Лейси. — Он просто не хочет драться со мной. Каждый раз, когда я соглашаюсь на очередную уступку, они выдвигают новые условия. Я сказал это в самом начале и скажу это снова. У него просто не хватает смелости выйти против меня».