Бои за вакантные титулы IBF и WBA

В связи с тем, что поединок за вакантный титул IBF в первом тяжелом весе между американцем Стивом Каннингемом и панамцем Гилермо Джонсом был отменен из-за травмы последнего, Международная федерация бокса (IBF) приняла решение заменить Джонса на польского боксера Кшиштофа Влодарчика. Вчера представители боксеров были официально уведомлены о необходимости немедленно начать переговоры о проведении поединка, сообщает AllBoxing.Ru

2 сентября французский боксер Сулейман Мбайе встретится с экс-чемпионом мира в легком весе Раулем Бальби в бою за вакантный титул WBA в первом полусреднем весе. Мбайе долгое время являлся обязательным претендентом на этот титул, и даже пытался через суд обязать его бывшего обладателя британца Рикки Хаттона дать ему бой. И теперь, когда Хаттон отказался от титула и перешел в следующий вес, Мбайе наконец-то получил возможность завоевать титул чемпиона мира.