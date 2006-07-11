Renault ожидает борьбу с McLaren

В настоящее время McLaren идет на третьем месте в кубке конструкторов. “Серебряные стрелы” вряд ли смогут побороться за кубок конструкторов, однако могут вмешаться в борьбу за победу на отдельных этапах, сообщает «Мир Формулы-1»

Пэт Симондс, Renault: “В последних нескольких гонках мы видели, что McLaren вновь боролся за победу. Думаю, они еще могут сыграть главную роль в ближайших этапах. На старте сезона мы ожидали плотную борьбу сразу четырех команд: Renault, Ferrari, McLaren и Honda. Ferrari оправдала наши ожидания, а Honda заметно отстала. В то же время McLaren после провального начала сезона серьезно подтянулся. Так что в конце сезона мы ожидаем плотную борьбу с двумя командами”.