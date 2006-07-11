Монтойе нашли замену

Хуан-Пабло покидает McLaren досрочно. Команда и пилот договорились о досрочном расторжении контракта. Теперь колумбиец отправится в Америку, где будет готовиться к дебюту в NASCAR, а его место на Гран-при Франции займет Педро де ла Роса, сообщает «Мир Формулы-1»

Рон Деннис, глава McLaren: “Хуан-Пабло – невероятный пилот, его характер позволит ему добиться успеха в NASCAR. Мы договорились, что он получит возможность провести время вне машины и подготовиться к своему новому вызову”.



Педро де ла Роса: “Я очень рад полученной возможности вывести на старт MP4-21, машину, в которой я себя чувствую очень комфортно. Я знаю MP4-21 лучше кого-либо и уверен, что могу заработать важные очки для команды”.