Ващук травмировался на сборе в Австрии

На первой же тренировке после прибытия киевского "Динамо" в Австрию повредил колено ветеран команды Владислав Ващук. Клубные врачи оказали защитнику первую помощь, однако повреждение оказалось серьезным. В понедельник утром в сопровождении динамовского врача Владимира Малюты Ващук был доставлен в одну из лучших клиник Австрии, специализирующуюся на спортивной травматологии. В этот же день футболисту была сделана операция на мениске, сообщает «Спорт-Экспресс»

Как сообщил главный тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко, на восстановление игроку потребуется около шести недель, после чего Ващук вновь сможет приступить к тренировкам. Таким образом, на поле 31-летний защитник появится не ранее конца августа.