В Болгарии стартует 36-й ЧЕ по боксу

В четверг в болгарском Пловдиве стартует чемпионат Европы по боксу. На 36-е континентальное первенство наша сборная отправилась заранее. У наших боксёров есть 5 дней на акклиматизацию и подготовку к турниру на месте, пишет «Наш спорт»

Украину на чемпионате Европы будут представлять 11 боксёров. Это Виталий Волков (Николаев, 48 кг), Георгий Чигаев (Львов, 51 кг), Александр Кириченко (Одесса, 54 кг), Дмитрий Буленков (Херсон, 57 кг), Александр Ключко (Николаев, 60 кг), Николай Семеняга (Полтава, 64 кг), Александр Стрецкий (Днепропетровск, 69 кг), Александр Усик (Крым, 75 кг), Исмаил Силлах (Мариуполь, 81 кг), Денис Пояцыка (Кременчуг, 91 кг), Вячеслав Глазков (Луганск, +91 кг).

Вячеслав Глазков, Исмаил Силлах, Николай Семеняга, Дмитрий Буленков, Александр Ключко и Георгий Чигаев были участниками прошлогоднего чемпионата мира.

Тренерский штаб нашей сборной не скрывает, что чемпионат Европы в Болгарии является этапом подготовки к Олимпийским играм в Пекине. В Пловдив в составе сборной отправились перспективные боксёры Денис Пояцыка и Александр Усик.