Гребля. Украинцы завоевали три медали ЧЕ-2006

В Чехии, в городе Рачище завершился чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ.

Украинские спортсмены трижды становились призёрами Евро-2006. Все три украинские медали были бронзовыми наградами. Николай Кремер стал призёром в заезде байдарок-одиночек на 200 метров. Юрий Чебан стал бронзовым призёром в гонке на каноэ на 500 метров. Третье место в финале "А" в состязаниях каноэ-двоек заняли наши Сергей Климнюк и Дмитрий Саблин, сообщает «Наш спорт»

Триумфаторами чемпионата Европы стали спортсмены Венгрии, которые завоевали 18 наград из которых 10 золотые. Также 18 наград на чемпионате Европы завоевали спортсмены Германии, но немцы 4 раза становились чемпионами и 11 раз завоёвывали серебро.