Клинсманн больше не тренирует сборную Германии

Как сообщает немецкий «Бильд», Юрген Клинсманн принял решение покинуть пост главного тренера национальной сборной Германии, несмотря на предложение от Немецкого футбольного союза о продлении контракта.



По сведениям издания, встреча во вторник президента ДФБ Тео Цванцигера и Клинсманна не привела к ожидаемому результату. Клинсманн отказался от предложения, сославшись на то, что его семья против переезда в Германию.



По всей вероятности, пост тренера займет теперь Йоахим Лев, помощник Клинсманна в сборной, отвечавший за выработку тактики и стратегии национальной команды. «Я не вижу никаких проблем в том, чтобы Йоги занял этот пост», - заявил Юрген Клинсманн, передает «Советский Спорт».