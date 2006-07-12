Сегодня Зидан сделает «важное заявление» по телевидению

Капитан сборной Франции Зинедин Зидан впервые после чемпионата мира по футболу выступит сегодня вечером в прямом телеэфире французского спутникового телеканала "Каналь плюс".



О готовящемся выступлении сообщается в лаконичном коммюнике, распространенном телеканалом.

Тема выступления не объявлена, но все без исключения ожидают, что Зидан, не сделавший после завершения чемпионата мира ни одного публичного высказывания, расскажет о своем столкновении с защитником итальянской сборной Марко Матерацци, которое привело к удалению капитана французов с поля в финальном матче мирового первенства. Итальянцы выиграли у французов в серии пенальти со счетом 5:3.



До сих пор так точно и не известно, что именно послужило причиной неспортивного поступка Зидана, ударившего головой в грудь Матерацци, передает «РИА«Новости».