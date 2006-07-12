Организатор ЧМ по футболу выстрелил себе в голову

В ночь с воскресенья на понедельник один из главных организаторов чемпионата мира по футболу совершил попытку самоубийства, сообщает британская BBC News.



В Берлине всего через несколько часов после официального окончания турнира 65-летний Юрген Кисслинг выстрелил себе в голову. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в больницу из своего дома в пригороде Берлина Рейникендорф, где его обнаружил сосед, встревоженный звуком выстрела.

По сведениям британской Times, Кисслинг оставил две предсмертных записки, одну для своей дочери, другую для всей остальной семьи. Точные мотивы его поступка остаются неизвестными, предположительно, он попытался покончить собой из-за "политических проблем", пишет The Times.



Кисслинг известен среди своих коллег в Берлине как "Мистер ЧМ" ("Мистер чемпионат мира"). Он отвечал за организацию так называемой "Мили Фанов", специальной зоны для футбольных болельщиков, устроенной в центре Берлина. Там сотни тысяч фанатов, не доставших билетов на матчи, могли смотреть трансляции всех игр на гигантских телевизионных экранах, передает «Лента.ru».