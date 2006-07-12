ЧМ-2007 по хоккею пройдет в Москве

Международная Федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение перенести матчи чемпионата мира 2007 года из Санкт-Петербурга в Москву. Игры мирового первенства пройдут в Ледовом дворце на Ходынском поле и на льду "Арены Мытищи".



Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, 71-ый чемпионат мира по хоккею возьмет старт в Москве 27 апреля и завершится 13 мая 2007 года. В пятый раз в истории отечественного хоккея наша страна примет матчи мирового первенства, где национальные команды стран мира вновь поспорят за звание сильнейшей на планете.



Впервые поединки столь высокого уровня пройдут на льду современного Дворца спорта в Москве на Ходынском поле, открытие которого состоится в декабре этого года и приурочено празднованию 60-летия российского хоккея, а также на одной из лучших ледовых арен "Арене Мытищи", распахнувшей свои двери для болельщиков в ноябре 2005 года, передает NEWSru.com.



Чемпионат мира по хоккею в Москве отметит свой полувековой юбилей со дня первого мирового первенства в России, проходившего в 1957 году.



Сборная Украины на предварительном этапе будет выступать в группе «D», в которую, кроме нее, входят команды Финляндии, России и Дании.