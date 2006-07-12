У звезды НБА обнаружили наркотик

Сотрудники полиции нашли марихуану в автомобиле звезды НБА Кармело Энтони во время проверки транспорта, сообщает espn.com. Форварда "Денвера" в машине не оказалось.



Сам баскетболист и представители его клуба отказались прокомментировать ситуацию. Напомним, что в среду Энтони собирается подписать 5-летний контракт с "Денвером" на сумму 80 миллионов долларов. Ожидается, что игроку придется выплатить небольшой штраф, так как никаких фактов подтверждающих его вину не обнаружено. Энтони второй раз подозревается в хранении марихуаны. Первый подобный случай зафиксирован в октябре 2004 года, когда марихуану обнаружили в рюкзаке баскетболиста. Тогда всю ответственность на себя взял друг Энтони, заявив, что марихуана принадлежит ему, а не Кармело, передает «Спорт Экспресс».