Сидоренко и Вирчис проведут титульные бои

В субботу, 16 июля, в Гамбурге пройдет большое боксёрское шоу, главным событием которого станет бой за титул чемпиона мира WBA в среднем весе между действующим чемпионом Феликсом Штурмом и претендентом Хавьером Кастильехо. Ну а украинских любителей бокса в первую очередь будут интересовать бои двух наших атлетов Владимира Сидоренко и Владимира Вирчиса.



Владимир Сидоренко проведет защиту титула чемпиона мира WBA во втором легчайшем весе против временного чемпиона по этой версии, таиландца Поонсавата Кратингдаенгджима. Владимир неоднократно говорил о своём желании провести бой против Кратингдаенгджимы, и окончательно решить вопрос с чемпионом в своём весе. Таец провёл на профессиональном ринге 24 боя, и пока что ещё не знал поражений.



"Таиландец боксер высочайшего класса. Как и все бойцы из этой страны, он дерется так, как будто на кону стоит его жизнь. Поонсават выносливый и голодный боксер. Зрители будут стоять на ногах в этом бою, - заявил один из руководителей Universum Box Promotion Жан-Марсель Нартц.



Президент UBP Клаус Питер Коль признался, что получил очень шикарное предложение на проведение этого боя в Таиланде, однако он вынужден был отказаться, так как хотел, чтобы преимущество "своего поля" было у Владимира Сидоренко.



Владимир Вирчис (в субботу попытается отобрать титул чемпиона Европы у итальянца Паоло Видоса, передает «Наш спорт».