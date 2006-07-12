Сборная Украины поднялась на 15 строку рейтинга ФИФА

Сегодня, 12 июля, Международной федерацией футбола (ФИФА) был опубликован новый рейтинг национальных сборных. В новой версии мировой футбольной табели о рангах сборная Италии, 9 июля в Германии ставшая чемпионом мира, заняла второе место, поднявшись сразу на 11 позиций, передает «РИА«Новости».
Первое место в списке сильнейших футбольных держав мира по-прежнему сохранила за собой Бразилия, завершившая выступление на ЧМ-2006 на четвертьфинальной стадии. На 9-е место из второго десятка поднялись немцы, на домашнем первенстве ставшие бронзовыми призерами. Однако самым стремительным восхождением в рейтинге отметилась команда Украины, взлетевшая вверх сразу на 30 мест - на 15-ю строчку.
Лидеры рейтинга ФИФА (по положению на июль):
1. Бразилия - 1630 очков;
2. Италия - 1550;
3. Аргентина - 1472;
4. Франция - 1462;
5. Англия - 1434;
6. Нидерланды - 1322;
7. Испания - 1309;