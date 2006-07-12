У Владимира Кличко назревает проблема

Бой чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной федерации бокса (IBF) Владимира Кличко с американцем Шэнноном Бриггзом может не состояться. Украинский боксер должен провести первую защиту титула 11 ноября в нью-йоркском Madison Square Garden, но появившаяся несколько дней назад информация о том, что его оппонентом будет именно Бриггз, пока не подтверждается.



По словам официального представителя IBF Линдси Такера-младшего, никто из лагеря Бриггза не обращался в эту организацию по вопросам организации боя с Кличко. "Мы не можем утвердить проведение этого поединка хотя бы потому, что никто нас об этом не просил", - отметил чиновник IBF.



Промоутером Бриггза является известный в мире профессионального бокса менеджер Седрик Кушнер, который, как только стали появляться слухи о ноябрьском бое с Кличко, отменил очередной поединок своего подопечного (26 июля). После этого о встрече Кличко - Бриггз заговорили, как о свершившемся факте, но украинский боксер ни разу это не подтвердил, передает «Лента.ru».



Как отмечает популярное интернет-издание fightnews.com, американский боксер, даже если его бой с украинцем сорвется, скорее всего, получит право на другой титульный поединок, благодаря высоким позициям в рейтингах ведущих боксерских организаций. Напомним, что Владимир Кличко завоевал чемпионский пояс IBF 22 апреля, победив в Германии американца Криса Берда.