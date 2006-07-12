Сборная Италии получит 20 млн. евро

За победу на чемпионате мира сборная Италии получит около ?20 миллионов. За победу в финале Италия получила от ФИФА бонус в 3 млн швейцарских франков (около ?2 миллионов).



До победы в финале "Скуадра адзурра" заработала 21,5 млн франков (?14 миллионов). Помимо этого сборная Италии получит бонус в размере ?4 млн от спонсоров, большую часть которого предоставит технический спонсор команды Puma. При этом каждый футболист сборной Италии получит от национальной федерации премию в размере ?250 тыс. (за второе место им полагалось бы по ?180 тыс., за третье - по ?100 тысяч), передает «Утро.ru».